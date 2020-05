Soccorsi i 67 migranti sulla barca in avaria, verso Lampedusa (Di sabato 2 maggio 2020) La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno soccorso i 67 migranti su un'imbarcazione in legno con motore in avaria che avevano lanciato un sos tramite Alarm Phone. L'intervento è avvenuto nelle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di Lampedusa.Alcuni dei migranti alla vista delle unità navali italiane si sono lanciati in acqua e sono stati recuperati immediatamente dai soccorritori sulle due motovedette classe 300 della Guardia Costiera di Lampedusa. Le unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza stanno ora dirigendo verso il porto di Lampedusa con a bordo le persone salvate. Secondo Alarm Phone i migranti sono fuggiti dalla Libia ed erano in mare da oltre 30 ore. Leggi su ilfogliettone I 149 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi sono stati trasferiti su un traghetto della Tirrenia

Migranti - soccorsi sempre più difficili e nuovi appelli : "Non assistiamo impotenti alla tragedia"

Coronavirus - Borrelli firma un’ordinanza “per l’assistenza sanitaria ai migranti soccorsi in mare” (Di sabato 2 maggio 2020) La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno soccorso i 67su un'imzione in legno con motore inche avevano lanciato un sos tramite Alarm Phone. L'intervento è avvenuto nelle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di.Alcuni deialla vista delle unità navali italiane si sono lanciati in acqua e sono stati recuperati immediatamente dai soccorritori sulle due motovedette classe 300 della Guardia Costiera di. Le unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza stanno ora dirigendoil porto dicon a bordo le persone salvate. Secondo Alarm Phone isono fuggiti dalla Libia ed erano in mare da oltre 30 ore.

Phelon78 : #conte #covid19 Art. 16 del DPCM 26/4/2020 VIETA l'attraversamento dello stretto di Messina fatto salvo categorie s… - pacaflower : RT @nelloscavo: +++ #Esclusiva @Avvenire_Nei ei +++ #Malta, 'flotta pirata' contro i #migranti #Frontex : 'Stati Ue sapevano' Prime ammissi… - _Perbe_ : @apomar00 @LuciaAmbrosino1 @HaterInnamorato @meb Aggiungerei anche questi 20 miliarducci per le risorse, soldi nost… - ciairo : @GiorgiaMeloni Che poi la vera Cristiana saresti tu che vuoi la morte dei migranti in mare, chiudendo i porti e aff… - ILOVEPACALCIO : #Gds: 'Soccorsi nel Canale di #Sicilia, in 56 portati a Porto Empedocle. I migranti sono stati prima sbarcati a Lam… -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorsi migranti Soccorsi i 67 migranti sulla barca in avaria, verso Lampedusa askanews Lunedì a Palermo lo sbarco dei 183 naufraghi a bordo della Rubattino

Secondo fonti ufficiali raccolte da Vita sbarcheranno lunedì i 183 naufraghi tra cui 44 minori che si trovano a bordo della nave Rubattino a largo di Palermo. Il primo gruppo di migranti trasbordati i ...

Lampedusa, motovedette italiane soccorrono 67 migranti

Nella mattinata di oggi sono stati salvati 67 migranti all'interno delle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di Lampedusa (in provincia di Agrigento) dalla Guardia Costiera ital ...

Secondo fonti ufficiali raccolte da Vita sbarcheranno lunedì i 183 naufraghi tra cui 44 minori che si trovano a bordo della nave Rubattino a largo di Palermo. Il primo gruppo di migranti trasbordati i ...Nella mattinata di oggi sono stati salvati 67 migranti all'interno delle acque territoriali italiane, a circa 12 miglia dalle coste di Lampedusa (in provincia di Agrigento) dalla Guardia Costiera ital ...