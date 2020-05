Roberta Morise mette le cose in chiaro | “Con Eros Ramazzotti solo amici”

Leggi su aciclico

(Di sabato 2 maggio 2020) La felicità è realese condivisa ed è per questo cheha deciso di finire la quarantena in compagnia dell’amica e collega Angela Tuccia. «Ho trascorso i primi 20 giorni da sola poi, per sopperire alla solitudine, agli sbalzi di umore e ai continui alti e bassi di queste giornate sempre troppo lunghe, ho chiesto ad Angela di venire a stare qui da me. In due, in fondo, si sta sempre meglio». Domanda. Soffre la solitudine? Riposta. «Normalmente no, ma in questo periodo nulla è stato facile. Certo: il sacrificio che ci è stato richiesto è niente rispetto a quello che stanno vivendo altre persone in prima linea, ma non le nascondo che mi mancano tutte quelle piccoleche, fino a poco tempo fa, davo per scontate». D. Nonostante il periodo continua ad andare in onda, su Raidue, con I fatti vostri. R. ...