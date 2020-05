Ode ai ponti del nostro scontento

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Costretti per anni a reiterare freudianamente esperienze di cui in molti avrebbero fatto volentieri a meno, eccoci qui, primo maggio del 2020, terz’ultimo giorno di fase Uno del calendario pandemico, ad ammirare il nulla siderale dell’ennesimo Ponte festivo andato a male. Sprecato, gettato al vento - o al Veneto - parafrasando uno come Checco Zalone, che di occasioni del genere avrebbe fatto legno da ardere e cascina di permessi aziendali da infiocchettare. D’altronde, ai tempi remoti del pre-distanziamento sociale, quando era proprio impossibile evitare i break aziendali, chi non ha mai provato risentimento sociale per il collega nietzschiano che ai primi di gennaio ti braccava e tra un menu completo e un caffè alla macchinetta, chiedeva a bruciapelo: e tu tra Pasqua e primo maggio che farai? Pronto a sciorinare la sua combinazione vincente ...