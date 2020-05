Nordcorea, il dittatore Kim riappare in foto inaugurazione tra molti dubbi (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo settimane di voci che si rincorrono e allarme sulla salute di Kim Jong Un, i media Nordcoreani hanno dichiarato che il leader ha partecipato al completamento di una fabbrica di fertilizzanti a nord di Pyongyang. Kim è stato visto in fotografie che sorrideva e parlava durante la cerimonia del taglio del nastro. L'autenticità delle foto, pubblicate sul sito web del quotidiano ufficiale Rodong Sinmun, non trova conferme sui media occidentali, dove invece continuano i molti dubbi. Kim avrebbe tagliato un nastro alla cerimonia di venerdì, mentre invece non avrebbe partecipato alle celebrazioni del primo maggio. Leggi su ilfogliettone Kim Jong-Un morto : mistero sulla fine del dittatore nordcoreano (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo settimane di voci che si rincorrono e allarme sulla salute di Kim Jong Un, i mediani hanno dichiarato che il leader ha partecipato al completamento di una fabbrica di fertilizzanti a nord di Pyongyang. Kim è stato visto ingrafie che sorrideva e parlava durante la cerimonia del taglio del nastro. L'autenticità delle, pubblicate sul sito web del quotidiano ufficiale Rodong Sinmun, non trova conferme sui media occidentali, dove invece continuano i. Kim avrebbe tagliato un nastro alla cerimonia di venerdì, mentre invece non avrebbe partecipato alle celebrazioni del primo maggio.

