La PASTA e la cottura a FUOCO SPENTO! Ecco come fare! (Di sabato 2 maggio 2020) Cuocere la PASTA a FUOCO spento è il metodo ideale per azzerare i costi, senza intaccarne il gusto e la consistenza. Certo, bisogna sapere come fare e qui troverete tutte le risposte ai vostri interrogativi e al vostro stupore. Questo è un momento storico difficile, cogliete l’occasione per abbattere le spese del 30% circa e giovare all’ambiente consumando meno energia! Visto e considerato che i primi piatti sono in Italia il cavallo di battaglia dei pasti quotidiani, vedrete abbassarsi notevolmente la bolletta con buona pace del portafoglio, e un vantaggio ulteriore: il sapore del cibo che servirete resterà immutato! Anzi, essendoci una minore dispersione del glutine e degli amidi, la PASTA rimarrà ricca di carboidrati e proteine, e l’acqua risulterà visibilmente più chiara. Inoltre riacquisterete preziosi minuti di ... Leggi su pianetadonne.blog L’acqua di cottura della pasta? Un toccasana per pelle e capelli!

