"Ho acceso la tv e c'era Frizzi". Colpo al cuore su Raiuno: Uno due tre Fiorella, la commozione della Mannoia (in diretta) (Di sabato 2 maggio 2020) La replica di Un, due, tre Fiorella conquista ancora il pubblico di Raiuno. E lo fa anche grazie a Fabrizio Frizzi. A due anni e mezzo di distanza, Fiorella Mannoia si riprende la prima serata con un "compendio" del suo show personale andato in onda in 2 puntate nel settembre 2017. Su Twitter si sprecano i commenti positivi per le doti canore della rossissima interprete romana (affascinano sopratutto le interpretazione del cult Quello che le donne non dicono e delle più recenti Combattente e Che Dio ti benedica, giudicate attualissime al periodo drammatico che stiamo vivendo), ma anche le critiche per i suoi scivoloni politici, giudicati "da comizio". A mettere tutti d'accordo, invece, la partecipazione come ospite del compianto Frizzi, colpito un mese dopo da una fortissima ischemia cerebrale e scomparso poi nel marzo successivo. E la stessa ... Leggi su liberoquotidiano Terremoto L’Aquila - acceso il braciere in una piazza deserta in ricordo delle vittime. Il sindaco agli italiani colpiti dal virus : “Abbiate speranza”

"Quella delibera come un cerino acceso nel pagliaio". L'accusa a Gallera e Fontana delle Rsa lombarde

Gf Vip - dimentica il microfono acceso e si sente tutto : “Stasera mi…” (Di sabato 2 maggio 2020) La replica di Un, due, treconquista ancora il pubblico di. E lo fa anche grazie a Fabrizio. A due anni e mezzo di distanza,Mannoia si riprende la prima serata con un "compendio" del suo show personale andato in onda in 2 puntate nel settembre 2017. Su Twitter si sprecano i commenti positivi per le doti canore della rossissima interprete romana (affascinano sopratutto le interpretazione del cult Quello che le donne non dicono e delle più recenti Combattente e Che Dio ti benedica, giudicate attualissime al periodo drammatico che stiamo vivendo), ma anche le critiche per i suoi scivoloni politici, giudicati "da comizio". A mettere tutti d'accordo, invece, la partecipazione come ospite del compianto, colpito un mese dopo da una fortissima ischemia cerebrale e scomparso poi nel marzo successivo. E la stessa ...

Noovyis : ('Ho acceso la tv e c'era Frizzi'. Colpo al cuore su Raiuno: Uno due tre Fiorella, la commozione della Mannoia (in… - CuteChrisEvans1 : RT @sonotuapayne: buongiorno con quella volta che Louis non si è accorto che il microfono di Niall era acceso e tutti hanno sentito il suo… - caperucita_r : M'è sovvenuta quella volta che son stata a NY in autunno. C'era il sole ed era sabato, quasi sera. Central Park er… - LunettaDanilo : @Lotus_1979 @PieroLadisa @F1 Fu l'unico a restare nella monoposto con il motore ancora acceso, se non sbaglio non e… - Comemigirano : @MarcelloSanna7 @MarcoSanavia1 Qualche tempo fa ho dimenticato su un tavolo esterno del mio ristorante il Notebook… -

Ultime Notizie dalla rete : acceso era Palazzo&dintorni: il dibattito politico è sempre acceso La Cronaca di Verona Coronavirus Italia, bollettino del 2 maggio. Dati di oggi e ultime notizie

Un'impennata improvvisa, dopo 4 giorni consecutivi di calo. I 474 morti registrati nelle ultime 24 ore sono una terribile sorpresa. Che, però, ha una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialme ...

Nella nostra lotta contro COVID-19, non dimentichiamoci della battaglia contro altre malattie mortali: serve solidarietà internazionale

Nelle ultime settimane, le persone di tutto il mondo hanno guardato con orrore a questa pandemia di COVID-19 che ha fermato le nazioni, le società e le economie più ricche. L'Africa si sta preparando ...

Un'impennata improvvisa, dopo 4 giorni consecutivi di calo. I 474 morti registrati nelle ultime 24 ore sono una terribile sorpresa. Che, però, ha una spiegazione diversa da quella ipotizzata inizialme ...Nelle ultime settimane, le persone di tutto il mondo hanno guardato con orrore a questa pandemia di COVID-19 che ha fermato le nazioni, le società e le economie più ricche. L'Africa si sta preparando ...