Frosinone | il 18 maggio riprendono gli allenamenti | il comunicato

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone maggio

Con un comunicato ufficiale il Frosinone ha annunciato che riprenderà gli allenamenti, salvo diverse indicazioni, il 18 maggio. COMUNICATO – «Il Frosinone Calcio comunica che, in ottemperanza dell’ult ...In attesa di capire quali saranno le indicazioni definitive del Governo sulla ripresa degli allenamenti degli sport di squadra in vista della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il Frosinone ha già com ...