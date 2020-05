Fase due | tre motivi per cui mio fratello e tutti i fuorisede non dovrebbero tornare a

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Ho unche vive a Torino, carne e spirito in simbiosi anche se non ce lo diciamo. Partito anni fa per studio, rimasto per carriera, intrappolato per virus, dal 4 maggio potrebbe rientrare a casa sua, al Sud, da affetti che non chiederebbero altro. Lui però non torna e io gli dico che fa bene. Mentre lo ripeto la lingua si fa amara, ma ho tre ragioni. Innanzitutto per lui: anche se l’Italia è già distratta pensando ai plexiglass sul bagnasciuga, il Piemonte è in piena1. Il penultimo giorno di aprile si è orribilmente chiuso con 66 decessi, di cui 34 nel Torinese: entrambi i dati in rialzo. E anche i contagi sono in aumento: 457 in regione, di cui ben 313 in provincia di Torino, quasi cento più del giorno prima. Quella maledetta curva, una parabola che pare fatta di filo spinato, lì non sta ancora calando. Il Piemonte ...