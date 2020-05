Egitto, muore in prigione per videoclip contro al-Sisi: il regista Shady Habash è l’ultima vittima del carcere dove si trova Patrick Zaki (Di sabato 2 maggio 2020) “Sto morendo lentamente, giorno dopo giorno. La prigione ti ammazza così. Prima cerchi di resistere, poi di non impazzire dopo essere stato buttato dentro una cella e dimenticato, senza sapere se e quando ne uscirai. Ho bisogno di voi e del vostro aiuto, adesso più di prima”. Shady Habash, regista e videomaker 22enne egiziano, è morto stamattina all’interno della famigerata prigione di Tora, alla periferia sud del Cairo, dove era stato rinchiuso due anni fa. Il 26 ottobre scorso Shady era riuscito a inviare un messaggio ai suoi cari e ai suoi amici più stretti e il succo delle sue parole è un disperato grido d’aiuto. Sulle cause ufficiali della morte di Habash ci sono notizie contrastanti e non è chiaro se sia stato contagiato dal Covid-19 o morto per altri motivi. Da due mesi a questa parte il governo del Cairo ha deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) “Sto morendo lentamente, giorno dopo giorno. Lati ammazza così. Prima cerchi di resistere, poi di non impazzire dopo essere stato buttato dentro una cella e dimenticato, senza sapere se e quando ne uscirai. Ho bisogno di voi e del vostro aiuto, adesso più di prima”.e videomaker 22enne egiziano, è morto stamattina all’interno della famigeratadi Tora, alla periferia sud del Cairo, dove era stato rinchiuso due anni fa. Il 26 ottobre scorsoera riuscito a inviare un messaggio ai suoi cari e ai suoi amici più stretti e il succo delle sue parole è un disperato grido d’aiuto. Sulle cause ufficiali della morte dici sono notizie contrastanti e non è chiaro se sia stato contagiato dal Covid-19 o morto per altri motivi. Da due mesi a questa parte il governo del Cairo ha deciso ...

