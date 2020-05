Coronavirus | Renzi | ‘bene scuse Conte su ritardi liquidità e aiuti’

fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “L'opposizione di destra? Non si fa così. Renzi? E' un risparmio per Conte: con u… - SkyTG24 : Matteo #Renzi interviene in #Senato dopo l’informativa di #Conte sul #coronavirus - TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'speriamo che su dl economico ci diano ascolto'**... - Grand_Battery : RT @dukana2: Da bergamasco spero solo che un parlamentare, un rappresentante degli italiani, non arrivi mai più a spingersi tanto in basso… -

Coronavirus Renzi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Renzi