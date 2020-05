Coronavirus, il commissario Arcuri: “Dal 4 maggio sfida ancora più difficile. Mascherine a 50 cent in 50mila punti vendita e al via 150mila test” (Di sabato 2 maggio 2020) “Da lunedì 4 maggio comincia la cosiddetta fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile”. Per il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri., da ora in poi gli italiani dovranno avere un “supplemento ulteriore di responsabilità”. E ha annunciato che da lunedì tutti i cittadini “che vorranno acquistare le Mascherine, le troveranno al prezzo o massimo di 50 centesimi al netto dell’Iva in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Dalla metà di maggio i punti vendita diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti”. Quindi Arcuri ha mostrato i primi prototipi delle Mascherine per bambini, con impresse le immagini di cartoni animati o supereroi. “Le metteremo sul mercato molto presto e saremo in condizioni di garantire alla riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il Commissario Arcuri : “Da lunedì al via i test sierologici. Inizia la sfida più difficile - vi imploro di non abbassare la guardia”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus commissario Coronavirus, il commissario per l’emergenza Arcuri: “Abbiamo le mascherine che servono per la Fase 2 Ne produrremo 25 milioni al giorno” La Stampa Coronavirus. Arcuri: “Dal 4 maggio mascherine a 0,5 centesimi in 50 mila punti vendita, e test sierologici a primi 150.000 italiani”

Da metà del mese diventeranno 100mila, uno ogni 600 abitanti". E poi sulla Fase 2 che prenderà il via il prossimo lunedì, il commissario all'emergenza ha sottolineato: "Comincerà la sfida più ...

Arcuri: da Luxottica e FCA risorse per produrre le mascherine

Roma, 2 mag. (askanews) - "Altre due grandi aziende italiane, la FCA e la Luxottica, ci hanno messo a disposizione il loro know-how, le loro risorse e le loro intelligenze per ospitare molte delle mac ...

