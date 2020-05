Ascolti Tv 1 maggio 2020 | Contagion | Twilight | Concerto 1 maggio | Quarto Grado | share e

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 maggio 2020)Tv 1, chi si è aggiudicato la gara degliieri sera. Per la “Festa dei lavoratori” è stata ricchissima l’offerta dei palinsesti televisivi a partire dal tradizionaledel 1, anche se in modalità diverse data la situazione per il Coronavirus, passando per i film fino ad arrivare all’informazione e all’attualità. Se non visualizzi i numeri dei dati Auditel ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.