Alberto Villani (Sip): "Fase 2 complicata per bambini e adolescenti" (Di sabato 2 maggio 2020) “La Fase 2 sarà molto più complicata di quella precedente per bambini e adolescenti: tornare a uscire, con tutte le cautele, dopo mesi chiusi in casa, può essere fonte di paura e ansia. La loro routine è stata interrotta e se ne è impostata un’altra, ora dovranno fare dei nuovi cambiamenti. Ebbene sta a noi genitori aiutarli a superare le loro difficoltà, rassicurandoli e fornendo loro indicazioni chiare e corrette”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico su Covid-19, convinto “che bambini e adolescenti ci abbiano dato una grande lezione in queste settimane di emergenza”.“Si sono comportati in modo corretto, specie gli adolescenti che sono stati sempre descritti come allergici ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Alberto Villani mette in guardia sui pericoli ancora correnti

