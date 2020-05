Vietri (FdI): “Matrimoni fermi, comparto-cerimonie su orlo fallimento” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – «Benché da anni sia diventato un autonomo settore economico, il mondo delle cerimonie, con tutto il suo indotto, non ha goduto di alcuna specifica considerazione né da parte del Governo né da parte della Regione in questa fase di emergenza per il Covid-19». Imma Vietri, dirigente di Fratelli d’Italia, denuncia come i tanti imprenditori, artigiani e piccoli professionisti che operano in questo settore “non abbiano ottenuto la necessaria attenzione”. Afferma: «Eppure parliamo di una realtà che in Italia vale 40 miliardi l’anno di fatturato solo per quanto riguarda i matrimoni. Il blocco è destinato a durare a lungo: probabilmente le cerimonie non potranno riprendere prima di un anno. Il Governo crede davvero che le imprese della ristorazione, del banqueting o ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – «Benché da anni sia diventato un autonomo settore economico, il mondo delle, con tutto il suo indotto, non ha goduto di alcuna specifica considerazione né da parte del Governo né da parte della Regione in questa fase di emergenza per il Covid-19». Imma, dirigente di Fratelli d’Italia, denuncia come i tanti imprenditori, artigiani e piccoli professionisti che operano in questo settore “non abbiano ottenuto la necessaria attenzione”. Afferma: «Eppure parliamo di una realtà che in Italia vale 40 miliardi l’anno di fatturato solo per quanto riguarda i matrimoni. Il blocco è destinato a durare a lungo: probabilmente lenon potranno riprendere prima di un anno. Il Governo crede davvero che le imprese della ristorazione, del banqueting o ...

