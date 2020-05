Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Stefano Cavero aveva tanti mari dentro. Il mare della sua Isola del Giglio, le cui tenere sponde aveva lasciato da ragazzo, il mare del lavoro di Livorno dove si era indurito i calli col sale della fatica e il mare di panno verde dove faceva danzare le boccette da campione. Aveva delle nostalgie, come chi ha dei mari dentro. "Il suo sogno era qualcosa di ...