Positivi per decine di giorni. Quanto sono contagiosi i casi come Dybala? (Di venerdì 1 maggio 2020) "Non è chiaro Quanto le persone che risultano positive al nuovo coronavirus per un periodo di tempo prolungato siano o meno infettive. È certamente un aspetto epidemiologico da valutare e seguire con grande attenzione". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, a commento del caso del calciatore Paulo Dybala che sarebbe risultato positivo al Sars-Cov2 39 giorni dopo la prima rilevazione. "In un numero ristretto di pazienti durante il corso dell'epidemia, in questi mesi, sono stati riscontrati casi in cui non avveniva la negativizzazione dei tamponi anche dopo un lungo periodo dalla scomparsa del quadro clinico caratteristico dell'infezione. Parliamo quindi di persone che risultavano positive al tampone dopo 2-3 settimane dalla fine della sintomatologia", riferisce Maga. "Questo non ... Leggi su agi Coronavirus. Reazione lenta - contagi nelle Rsa e un alto numero di positivi. Ecco perché il Piemonte è ancora in piena emergenza

La Raggi dona allo Spallanzani di Roma un respiratore polmonare - mascherine e altri dispositivi di protezione per gli operatori sanitari

Fisciano - tamponi per cercare positivi al Covid-19 asintomatici (Di venerdì 1 maggio 2020) "Non è chiarole persone che risultano positive al nuovo coronavirus per un periodo di tempo prolungato siano o meno infettive. È certamente un aspetto epidemiologico da valutare e seguire con grande attenzione". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, a commento del caso del calciatore Pauloche sarebbe risultato positivo al Sars-Cov2 39dopo la prima rilevazione. "In un numero ristretto di pazienti durante il corso dell'epidemia, in questi mesi,stati riscontratiin cui non avveniva la negativizzazione dei tamponi anche dopo un lungo periodo dalla scomparsa del quadro clinico caratteristico dell'infezione. Parliamo quindi di persone che risultavano positive al tampone dopo 2-3 settimane dalla fine della sintomatologia", riferisce Maga. "Questo non ...

istsupsan : In Italia 6.395 casi di cittadini #stranieri positivi a #COVID19, il 5,1% del totale. La loro curva dei contagi è u… - Agenzia_Ansa : I dati della Regione Lombardia indicano trend in calo: i contagiati sono 75.134, con 786 nuovi positivi; ieri erano… - RegLiguria : [1/5-16:40] #CoronavirusLiguria ?? Tamponi = 51.199 (+2.437) ?? Positivi per provincia: IM = 897 SV = 868 GE = 3.06… - IlProfDaLecce : @Ema_nu3l Attenzione, ovviamente riprendono per una partita anche se con dybala e sportiello positivi non so come f… - Agenzia_Italia : Positivi per decine di giorni. Quanto sono contagiosi i casi come #Dybala? -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi per Coronavirus in Italia: 205.463 casi positivi e 27.967 morti. Il bollettino del 30 aprile Corriere della Sera Premier russo Mishustin positivo al Covid

Il premier russo Mikhail Mishustin ha contratto il Covid-19 e ha trasferito le sue mansioni al vice premier Andrei Belusov, rendono noto le agenzie russe. Mishustin ha informato il presidente Vladimir ...

Samp, gli scenari per il futuro

Da oggi all’ 8 maggio. Sono questi i giorni decisivi per capire il futuro prossimo della Sampdoria. Sinora infatti i tanti discorsi sulla stagione che verrà, mercato, ma anche eventuale nuovo assetto ...

Il premier russo Mikhail Mishustin ha contratto il Covid-19 e ha trasferito le sue mansioni al vice premier Andrei Belusov, rendono noto le agenzie russe. Mishustin ha informato il presidente Vladimir ...Da oggi all’ 8 maggio. Sono questi i giorni decisivi per capire il futuro prossimo della Sampdoria. Sinora infatti i tanti discorsi sulla stagione che verrà, mercato, ma anche eventuale nuovo assetto ...