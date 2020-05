Peter Sagan | «A parità di forma | in vantaggio chi sarà più forte di testa»

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti La pandemia, i rulli, le competizioni, le olimpiadi e il figlio Marlon. Il ciclistasi racconta al Corriere della Sera. © sportfair.it, cosa le manca di più del ciclismo? «La bici, la strada, l’aria fresca nelle narici, il profumo della primavera e delle Classiche, che non riusciamo a correre per colpa del virus». Come trascorrono le giornate in clausura per chi è abituato a un’esistenza da globetrotter? «Lentamente. Rispettando le regole imposte dal Principato. Sono rinchiuso da due mesi, ormai. È diventato normale anche ciò che non facevo mai: la spesa. Ma chi mi conosce sa che cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose. E la parte migliore di questo periodo è passare ogni giorno tempo con Marlon. Sono felice». Si è fatto ...