Lavastoviglie | è boom di utilizzo in quarantena

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nella lunga lista dei «grazie» compilata mentalmente in queste settimane diun posto speciale è riservato senza alcun dubbio alla mia. È stata lei a garantirmi un equilibrio psico-fisico nei primi giorni di lockdown, quando tutto quello che mi veniva in mente di fare comprendeva inevitabilmente farina, pomodoro e pentole sporche a volontà. Ed è stata sempre lei, una volta rientrata la voglia bulimica di mettersi ai fornelli, a coccolarmi con i suoi lavaggi precisi, puntuali, capaci di convincermi che in fondo non era necessario mangiare il prosciutto crudo direttamente dalla vaschetta di plastica del supermercato pur di non sporcare piatti e forchette. Insomma, se oggi possono ancora considerarmi un essere umano – nonostante i capelli lunghissimi e la tendenza a togliere solo occasionalmente i pantaloncini del ...