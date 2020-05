H&M colpita dal Coronavirus: costretta a chiudere 7 negozi storici (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Coronavirus si è abbattuto sul commercio e non sta riservando sconti a nessuno, nemmeno ai grandi colossi come H&M. Lo storico marchio di abbigliamento e accessori fast fashion, infatti, ha annunciato in questi giorni la chiusura di ben 7 dei propri negozi, sparsi in tutta Italia, proprio a causa dell’emergenza Covid-19 e di tutto quello che ha comportato il lockdown. H&M costretta a chiudere a causa del Coronavirus: da maggio quasi 200 persone rimarranno senza lavor La comunicazione di H&M è arrivata ai sindacati recentemente. Il messaggio, purtroppo, parlava chiaro: dal 18 giugno molti dei negozi del colosso di abbigliamento svedese non riapriranno. I dipendenti, dopo due mesi di fermo attività, rimarranno quindi senza lavoro. In questo caso non stiamo parlando di piccole realtà, ma di negozi ben avviati che, purtroppo, non sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 maggio 2020) Ilsi è abbattuto sul commercio e non sta riservando sconti a nessuno, nemmeno ai grandi colossi come H&M. Lo storico marchio di abbigliamento e accessori fast fashion, infatti, ha annunciato in questi giorni la chiusura di ben 7 dei propri, sparsi in tutta Italia, proprio a causa dell’emergenza Covid-19 e di tutto quello che ha comportato il lockdown. H&Ma causa del: da maggio quasi 200 persone rimarranno senza lavor La comunicazione di H&M è arrivata ai sindacati recentemente. Il messaggio, purtroppo, parlava chiaro: dal 18 giugno molti deidel colosso di abbigliamento svedese non riapriranno. I dipendenti, dopo due mesi di fermo attività, rimarranno quindi senza lavoro. In questo caso non stiamo parlando di piccole realtà, ma diben avviati che, purtroppo, non sono ...

