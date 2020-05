Giusina in cucina, così la crisi diventa una (bella) opportunità di condivisione (anche in tv) (Di venerdì 1 maggio 2020) Giusina in cucina, uno speciale - in tutti i sensi - con ricette siciliane in onda sabato 2 maggio su Food Network.Giusina in cucina è un piccolo regalo in tempi di Quarantena. È la dimostrazione semplice e genuina di come una crisi possa diventare una opportunità (e senza 'scopo di lucro' perché siamo molto lontani dalle opportunità di crisi degli avvoltoi di Diavoli, per intenderci). Si tratta piuttosto di un bell'esempio di ottimizzazione di capacità, passioni, conoscenze che diventano contenuti originali in tempi difficili.Giusina in cucina, così la crisi diventa una (bella) opportunità di condivisione (anche in tv) pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2020 17:30. Leggi su blogo Giusina in cucina - così la crisi diventa una bella opportunità di condivisione (anche in tv) (Di venerdì 1 maggio 2020)in, uno speciale - in tutti i sensi - con ricette siciliane in onda sabato 2 maggio su Food Network.inè un piccolo regalo in tempi di Quarantena. È la dimostrazione semplice e genuina di come unapossare una opportunità (e senza 'scopo di lucro' perché siamo molto lontani dalle opportunità didegli avvoltoi di Diavoli, per intenderci). Si tratta piuttosto di un bell'esempio di ottimizzazione di capacità, passioni, conoscenze cheno contenuti originali in tempi difficili.in, così launa () opportunità diin tv) pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2020 17:30.

Giusina in cucina è un piccolo regalo in tempi di Quarantena. E' la dimostrazione semplice e genuina di una crisi che può diventare una opportunità senza 'scopo di lucro' (non siamo dalle parti degli ...

