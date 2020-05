Fase 2, Conte: “In alcune zone si riapre prima se calano i contagi” (Di venerdì 1 maggio 2020) L’Italia è pronta a ripartire dopo oltreun mese e mezzo di lockdown? Di certo la cosiddetta Fase 2 comincia lunedì 4 maggio, con l’allentamento di alcune misure restrittive, ma, ormai noto, si tratterà di un processo caratterizzato da gradualità. Non c’è ancora un calendario definitivo, con date certe per tutti i settori produttivi. Ed è su questo che il premier, Giuseppe Conte, ha voluto fornire ulteriori chiarimenti agli italiani. Conta ha parlato il 1 maggio rivolgendosi a chi gli chiede di allentare i divieti per riprendere l’attività. “Sono sicuro – scrive il presidente del consiglio su Facebook rispondendo alla lettera di un barbiere di Potenza – che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività ... Leggi su caffeinamagazine Fase 2 - Conte pensa positivo : "Ci sono attività che riapriranno prima del previsto"

Fase 2 - Conte : ‘Parrucchieri ed estetisti potrebbero riaprire prima se si rispettano i protocolli di sicurezza’

Fase 2 riaperture | Conte |”Lo faremo in anticipo se caleranno i contagi” (Di venerdì 1 maggio 2020) L’Italia è pronta a ripartire dopo oltreun mese e mezzo di lockdown? Di certo la cosiddetta2 comincia lunedì 4 maggio, con l’allentamento dimisure restrittive, ma, ormai noto, si tratterà di un processo caratterizzato da gradualità. Non c’è ancora un calendario definitivo, con date certe per tutti i settori produttivi. Ed è su questo che il premier, Giuseppe, ha voluto fornire ulteriori chiarimenti agli italiani. Conta ha parlato il 1 maggio rivolgendosi a chi gli chiede di allentare i divieti per riprendere l’attività. “Sono sicuro – scrive il presidente del consiglio su Facebook rispondendo alla lettera di un barbiere di Potenza – che, con il rispetto delle regole adottate, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio. E attività ...

Linkiesta : Per l'ennesima volta Conte si è dimostrato inadeguato. Così come i suoi imbarazzanti ministri grillini e l’opposizi… - ricpuglisi : Qualcuno è così gentile da spiegare a Salvini che il Parlamento non è il Papeete? #TorniamoLiberi… - LegaSalvini : I GOVERNATORI DEL CENTRODESTRA A MATTARELLA E CONTE: PIÙ AUTONOMIA IN FASE 2 - RaffaLorr : RT @ChiodiDonatella: #FASE2:RESTANO SBARRATI I CANCELLI DEI #CIMITERI. #CONTE E LA #RAGGI TEMONO LA SCAMPAGNATA TRA LE LAPIDI. Il #premier… - valtaro : #Fase 2, Matteo Renzi: 'Con Zingaretti d'accordo su alcune questioni di merito. Conte ha già ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 2, il premier Conte ora sotto assedio: il Pd si smarca Il Messaggero Fase 2, débacle per Conte: uno a Londra decide per noi. Dopo, la Fase 3, sarà peggio

Vitaliano Brancati la sua Sicilia l’ha raccontata attraverso i bar. Chiunque conosca appena un po’ il Sud sa l’importanza che questi hanno nel Meridione. Magari ci avrà pensato pure Jole Santelli quan ...

IN PRIMO PIANO/ Metro, bus e treni, A Roma si viaggerà così

Trasporti, arriva l’ordinanza per la fase 2. Adesso bisogna spiegare tutto agli utenti. Si farà in tempo? Obbligo di mascherina a bordo e distanziamento al di sotto del metro.L’Atac garantirà il contr ...

Vitaliano Brancati la sua Sicilia l’ha raccontata attraverso i bar. Chiunque conosca appena un po’ il Sud sa l’importanza che questi hanno nel Meridione. Magari ci avrà pensato pure Jole Santelli quan ...Trasporti, arriva l’ordinanza per la fase 2. Adesso bisogna spiegare tutto agli utenti. Si farà in tempo? Obbligo di mascherina a bordo e distanziamento al di sotto del metro.L’Atac garantirà il contr ...