ComuneMI : Dal 4 maggio riaprono i parchi cittadini. Nel rispetto del Dpcm del 26 aprile, ci saranno però alcune regole da ris… - LegaSalvini : ??GOVERNATORI C.DESTRA: ORA FLESSIBILITÀ ALLE REGIONI PER RIPARTIRE 'Pare assolutamente necessario che l'attuale st… - CAI150 : ?? COMUNICATO STAMPA #ClubAlpinoItaliano Le richieste di chiarimento sul DPCM del 26 aprile 2020 in una lettera inv… - liviodilivio : @GiuseppeConteIT ma veramente nel dpcm 26 aprile c'è scritto questo? - FirenzePost : Dpcm aprile: slitta a maggio, ancora forti contrasti, inutile vertice maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm aprile

I nodi da sciogliere sono tanti. Su tutti le modalità sulla gestione del reddito di emergenza, i servizi per i bambini o il tetto di reddito per la terza mensilità del bonus per gli autonomi. Quel che ...ROMA – Il rodomonte Conte dalla bella pochette, che ogni tanto (bontà sua) consente qualche libertà agli italiani, calpestando la Costituzione, non riesce a governare la sua maggioranza litigiosa. E’ ...