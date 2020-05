CorSport | la maggioranza dei calciatori è favorevole alla ripresa degli allenamenti

(Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, isono pronti a tornare in campo. Ieri si è riunito il direttivo dell’Aic e ladei presenti si è espressa a favore della. Con un adeguato protocollo, fatto ad hoc, come quello che seguono gli atleti di sport individuali. “I giocatori hanno espresso la loro preferenza nella riunione di ieri, con una grossadelle attività, con la speranza quantomeno di provare a giocare per terminare la stagione. A spingere sono soprattutto i giocatori del massimo campionato, avendo a disposizione delle strutture più sicure per introdurre i nuovi parametri sanitari diventati obbligatori dopo l’ultimo decreto governativo”. Le categorie inferiori avrebbero più difficoltà nell’applicare il protocollo. Ciò nonostante, ...

Lazio, via libera per gli allenamenti si ma solo nei parchi di Roma: ecco dove potrebbero andare i calciatori biancocelesti Manca poco al quattro maggio anche se in verità per i calciatori non cambier ...