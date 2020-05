Conto corrente: delega scritta, ecco cos’è e lo scopo. Vale in forma orale? (Di venerdì 1 maggio 2020) Conto corrente: delega scritta, ecco cos’è e lo scopo. Vale in forma orale? La delega ad operare sul proprio Conto corrente è una questione delicata, e che merita dunque qualche chiarimento. Infatti, non sono rari in casi in cui il titolare di un c/c si fida di una persona, magari il partner o un amico di vecchia data, e gli consente di svolgere operazioni sul Conto, magari sulla base di un compromesso o accordo verbale, e quindi senza apporre alcuna firma e senza mettere nulla nero su bianco. Il punto è dunque il seguente: come funziona in concreto la delega per le operazioni sul Conto? quali sono i limiti e le regole generali? È valida una delega solo orale? Come si desume la sussistenza di una delega? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul Conto corrente cointestato, successiva separazione dei coniugi e come avviene la ... Leggi su termometropolitico "E i soldi sul conto corrente?". La domanda di Giuseppe Cruciani - la figura (imbarazzante) di Andrea Romano

Coronavirus ultime notizie : patrimoniale conto corrente in vista?

Quando si può sconfinare e con quali conseguenze? Cosa può fare la banca? Quando c’è rischio di anatocismo? Tenere a bada i soldi non sempre è facile: quando capita un imprevisto (una spesa sanitaria, ...

«Il quadro della situazione è drammatico — denuncia Mario Serpellini, 39 anni, titolare del ristorante «Il Filatoio» di Sovere —. Il settore della ristorazione è tra i più bersagliati, ma in attesa de ...

