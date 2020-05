Concertone del Primo Maggio | piazza vuota e star on line Vasco e Zucchero «Vi abbracciamo»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ambra nemmeno un istante vuole fare finta che sia undelMagio normale. E usa parole e toni adeguati all'emergenza coronavirus. Su Rai3 e in contemporanea su Radio2, - per il...

RaiRadio2 : #PrimoMaggio, su coraggio! Torneremo nelle piazze e al concertone! Chi ritwitta è democratico e fondato sul lavoro!… - francescacheeks : Partecipare al Concertone del @primomaggioroma è già qualcosa di fighissimo, farlo nella mia città, però, diventa u… - SkyTG24 : Il #concertone del #PrimoMaggio 2020 è un evento televisivo, senza folla. Cosa ne pensa @francescacheeks??? - Jexyka89 : Un po' mi è mancato il concertone del primo maggio... Non lo guardavo quasi mai (tranne quando Cosmo volò dal palco… - SilviaBolzi : La #musica riesce sempre a riempire il #silenzio e farci sentire più che mai vicini. E la bellissima #regia del… -

Ambra nemmeno un istante vuole fare finta che sia un concertone del primo Magio normale. E usa parole e toni adeguati all'emergenza coronavirus. Su Rai3 e in contemporanea su Radio2, - per il terzo an ...In un'atmosfera nostalgica e surreale, sulla Terrazza Martini che domina Milano, alle luci del tramonto, Gianna Nannini ha cantato per il Concertone del 1° Maggio, edizione speciale senza piazza, ma c ...