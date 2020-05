A 19 anni uccide il padre violento con oltre venti coltellate per difendere la madre (Di venerdì 1 maggio 2020) Ha accoltellato il padre, uccidendolo, per difendere la madre il 19enne arrestato dai carabinieri la scorsa notte a Collegno, prima cintura di Torino. È quanto emerge da una prima ricostruzione dei carabinieri. Anche il fratello maggiore del giovane arrestato, un 21enne, avrebbe cercato di difendere la madre, ma non avrebbe avuto un ruolo nell’omicidio. Sembra che i litigi in famiglia fossero ormai frequenti. Alla vittima sono state inferte 24 coltellate, con quattro diversi coltelli da cucina, alcuni dei quali si sono spezzati per la violenza dei colpi. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Collegno e il Nucleo operativo del Comando provinciale dell’Arma.Il corpo della vittima è stato trovato nell’ingresso dell’abitazione dove vive la famiglia. Il ragazzo, che frequenta l’ultimo anno all’Istituto Alberghiero di ... Leggi su huffingtonpost Perde a un videogame - uccide il fratello di 7 anni a pugnalate : l’assassino ha 13 anni

