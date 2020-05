26 anni fa ci lasciava Ayrton Senna (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono le 14.17 del 1994, ventisei anni fa, quando la Williams di Ayrton Senna esce di pista ad altissima velocità alla curva del Tamburello del Gran Premio di San Marino, durante il settimo giro. Poi lo schianto, i soccorsi, la corsa in elicottero all’ospedale di Bologna, il mondo con il fiato sospeso. Fino alle 18.40, quando il cuore ha cessato di correre. Senna era un campione vero, d’altri tempi, uno dei più grandi piloti che hanno bruciato le gomme nei circuiti di Formula 1. Appartengono alla storia i tre mondiali vinti con la McLaren nel ’88, ’90 e ’91, così come la rivalità con il ‘professore’, Alain Prost, suo compagno di scuderia nel primo anno con la McLaren. “Non potrei immaginare la mia carriera senza Alain”, scherzava Senna. Aveva 34 anni quel maledetto primo maggio del ’94. Una storia ... Leggi su italiasera Giovanni Paolo II - quindici anni fa ci lasciava un grande papa. Il suo segreto? La normalità (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono le 14.17 del 1994, ventiseifa, quando la Williams diesce di pista ad altissima velocità alla curva del Tamburello del Gran Premio di San Marino, durante il settimo giro. Poi lo schianto, i soccorsi, la corsa in elicottero all’ospedale di Bologna, il mondo con il fiato sospeso. Fino alle 18.40, quando il cuore ha cessato di correre.era un campione vero, d’altri tempi, uno dei più grandi piloti che hanno bruciato le gomme nei circuiti di Formula 1. Appartengono alla storia i tre mondiali vinti con la McLaren nel ’88, ’90 e ’91, così come la rivalità con il ‘professore’, Alain Prost, suo compagno di scuderia nel primo anno con la McLaren. “Non potrei immaginare la mia carriera senza Alain”, scherzava. Aveva 34quel maledetto primo maggio del ’94. Una storia ...

SergioCosta_min : Precisamente 6 anni fa ci lasciava #RobertoMancini. In prima linea nella lotta ai traffici illegali di rifiuti a cu… - Eurosport_IT : 26 anni fa ci lasciava Ayrton #Senna, lasciando un vuoto enorme e chiudendo un'era della Formula 1. Nessun altro ca… - Sport_Mediaset : 26 anni fa ci lasciava #AyrtonSenna ?? Tragico incidente al Gp di Imola ? Indimenticabile campione nello sport e nel… - Mari_Classica : RT @Mariacri1967: 'Non mi pongo limiti. Ho 33 anni e penso di averne ancora tanti davanti a me' Il 1°maggio 1994 ci lasciava Ayrton Senna,… - italiaserait : 26 anni fa ci lasciava Ayrton Senna -

Ultime Notizie dalla rete : anni lasciava Sergio Leone ci lasciava il 30 aprile 1989: un viaggio fra i suoi indimenticabili film Everyeye Cinema Romagnoli e Bonucci: l’ex coppia del Milan a confronto

Romagnoli-Bonucci è stata per un anno la coppia centrale del Milan. Tutto lasciava presagire che Alessio&Leo avrebbero difeso i colori rossoneri per molto tempo. La storia la conoscono tutti. Dopo un ...

Quattro storie di un Primo Maggio senza lavoro

Tutto il mondo di Chiara è crollato all’improvviso il 21 febbraio, con l’inizio dell’emergenza. Quarantatré anni, da 25 lavora come cameriera per l’azienda Autogrill, in Fiera a Milano. Una vita fatta ...

Romagnoli-Bonucci è stata per un anno la coppia centrale del Milan. Tutto lasciava presagire che Alessio&Leo avrebbero difeso i colori rossoneri per molto tempo. La storia la conoscono tutti. Dopo un ...Tutto il mondo di Chiara è crollato all’improvviso il 21 febbraio, con l’inizio dell’emergenza. Quarantatré anni, da 25 lavora come cameriera per l’azienda Autogrill, in Fiera a Milano. Una vita fatta ...