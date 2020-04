Xbox Game Pass è un successo: raggiunti oltre 10 milioni di abbonati (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo i nuovi dati condivisi da Microsoft, sembra che il servizio di gaming in abbonamento, Xbox Game Pass, possa definirsi un buon successo fra i giocatori.L'impressionante numero segnalato dalla compagnia è di ben 10 milioni di abbonati, tutti giocatori Xbox e PC che possono giocare ad una vasta libreria di titoli, pagando una piccola quota mensile.Microsoft ha condiviso anche ulteriori dati fatti registrare da Xbox Game Pass, segno che il numero di abbonati sia destinato ad aumentare. A quanto pare, gli utenti Game Pass avrebbero aggiunto oltre 23 milioni di amici su Xbox Live dallo scorso marzo, generando una crescita del 70% negli amici. Un'altra crescita registrata è quella dei titoli multiplayer: il gaming multiplayer fra gli abbonati sarebbe infatti aumentato del 130%.Leggi altro... Leggi su eurogamer Il servizio di game streaming Project xCloud di Microsoft arriverà su Xbox Game Pass entro quest'anno

