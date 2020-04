Villa Margherita | la Procura avvia le indagini | sequestrati diversi pc

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di martedì 28 aprile 2020 militari della Compagnia Carabinieri di Benevento – sezione Operativa e del NAS di Salerno hanno eseguito, su disposizione delladi Benevento e nell’ambito di un procedimento allo stato iscritto per i reati di calunnia, epidemia colposa, lesioni gravi e gravissime e omicidio colposo plurimo nei confronti di 4 persone fisiche e di una società, una perquisizione locale presso la struttura sanitariasita a Benevento, sequestrando per finalità probatorie alcuni pc portatili e fissi. Nella stessa giornata sono stati, sempre per fini probatori, dispositivi elettronici portatili e pc portatili di personale dipendente della struttura, anche non indagato. L’indagine, finalizzata a fare piena luce sulle cause della diffusione del virus ...