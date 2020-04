TIM propone ad alcuni clienti una nuova opzione a 1 | 99 euro al mese

(Di giovedì 30 aprile 2020) Da TIM arriva unainiziativa persuoiselezionati ed in virtù della quale possono attivare 1000 SMS xTe per tre mesi L'articolo TIMadunaa 1,99alproviene da TuttoAndroid.

gianlucacocca : Tim propone la 50 Giga White a 1.99 euro solamente ad alcuni clienti - infoitscienza : TIM propone ad alcuni clienti un’opzione da 50 Giga al mese al costo di 1,99€ - marcoconterio : Qui il link per seguirlo e vivere insieme a noi questa nuova esperienza. @acffiorentina @juventusfc @Inter… - Riccardo_Tim : RT @AlessiaMorani: #Salvini propone l’idea geniale di una emissione di buoni del tesoro che gli italiani dovrebbero, a suo dire, comprare p… -

Ultime Notizie dalla rete : TIM propone

TecnoAndroid

TIM sta facendo sul serio e pur di mettersi in mostra le sta veramente provando tutte. Il gestore blu da qualche ora ha ufficialmente iniziato a proporre la sua eccellente offerta chiamata xTE Minute ...Una delle migliori offerte di TIM per gli under 30 ha annunciato una novità importante, da oggi è possibile usare i GB inclusi nel piano TIM Young Senza Limiti anche in 5G e da Maggio ci sarà la possi ...