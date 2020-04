Telese Terme | il gruppo “Insieme e Oltre” ringrazia l’Asl

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delconsiliare “Insieme e Oltre” del consiglio comunale di, a firma di Marilia Alfano, Vincenzo Fuschini e Gianluca Aceto. “E’ con grande soddisfazione che apprendiamo dal sito on-line dell’ASL di Benevento che qualcosa si muove relativamente all’edificio ex antitubercolare sito in via Cristoforo Colombo. Ad inizio febbraio avevamo posto la questione dell’abbandono di quella struttura che, qualora rifunzionante, certamente, determinerebbe un incremento dei servizi sanitari sul territorio e darebbe una maggiore centralità a via Cristoforo Colombo con tutto ciò che ne consegue in termini di indotto commerciale. Con determinazione dirigenziale n. 54 del 29 aprile 2020 Il Direttore Responsabile dell’UOC Tecnico ...