Summertime | Federico Moccia a Blogo | Ecco cosa lo unisce a Tre metri sopra il cielo

Leggi su blogo

(Di giovedì 30 aprile 2020)pensadi, la serie Netflix liberamente ispirata a Treil? Glielo abbiamo chiesto, senza sapere che avesse collaborato al teen drama disponibile dal 29 aprile. "Il mio ruolo? Ho semplicemente osservato. Non ho avuto voce in capitolo sulla linea narrativa scelta, nata da un rapporto produttivo tra Cattleya e Netflix, ma il lavoro è stato talmente giusto... Io mi sono limitato a dare delle sensazioni e delle indicazioni sulla sceneggiatura. Il risultato è un prodotto di grande impatto iconico con un'ottima fotografia e una bella musica. Questa serie racconta tutti con delle tinte emozionali forti", racconta a Tvblog.ha pensato quando le hanno comunicato la decisione di volersi ispirare a Treil?"Ho pensato che fosse una scelta molto giusta per raccontare una nuova storia, che potesse avere una ...