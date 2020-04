Spagna, PIL 1° trimestre in pesante calo. Giù inflazione aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – L’economia spagnola ha riportato una brusca decelerazione nel 1° trimestre, a causa dell’emergenza coronavirus e delle misure di predisposte dal governo spagnolo. Secondo l’Istituto Nazionale della Spagna (INE), si è registrata una contrazione del PIL del 5,2% su trimestre, dopo il +0,4% del trimestre precedente. Le stime di consensus erano per un -4,4%. Su base annuale, è indicato in contrazione del 4,1% dopo il +1,8% precedente, al di sotto delle attese degli analisti che indicavano un -3,2%. Anche l’inflazione risulta in frenata ad aprile. LSecondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’inflazione su base annuale è stimata a -0,7%, rispetto al dato invariato di marzo. L’indice dei prezzi al consumo su base mensile registra inoltre un incremento ... Leggi su quifinanza Spagna : PIL -13 - 6% se lockdown arriverà fino a giugno

