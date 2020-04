Sospensione Bollette, c’è la data per luce, acqua e gas (Di giovedì 30 aprile 2020) Le procedure di Sospensione delle forniture di gas, energia elettrica e acqua verranno bloccate fino al 17 maggio. Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha prorogato lo stop ai distacchi per gli utenti morosi. Si tratta di una misura che era precedentemente in vigore fino al 3 maggio, ma che ora è stata prolungata “coerentemente con le rinnovate misure governative di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e a seguito dei primi risultati del proprio monitoraggio sui potenziali impatti finanziari delle misure introdotte sui diversi settori”. In sostanza, la proroga segue la decisione del governo di non procedere a una totale riapertura, almeno per il primo periodo della fase due. Per quali utenze vengono sospesi i distacchi L’Autorità ha quindi stabilito che il blocco dei procedimenti di morosità viene ... Leggi su howtodofor Bollette luce - gas - telefono e acqua : Codacons chiede sospensione

