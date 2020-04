Sapete che Alba Parietti ha una cugina famosissima? Chi è la conduttrice

MichelaMarzano : Voi che in Italia vi lamentate sempre lo sapete che le mascherine qui in Francia vengono vendute in farmacia (quand… - alex_orlowski : Vi volevo dire che non ho mai ricevuto i 600 euro! Sapete perché? Non sono residente in Italia, oppure non mi spett… - carmen92206244 : @poliziadistato @Viminale Mi dispiace ma voi compiete azioni che quotidianamente sono atti di spergiuro. Multare la… - anubi_matt : RT @ricpuglisi: Sapete che si dice dalle parti di @forza_italia e @FratellidItalia dell'#occupazioneparlamento da parte della @LegaSalvini?… - alekosur : RT @ricpuglisi: Sapete che si dice dalle parti di @forza_italia e @FratellidItalia dell'#occupazioneparlamento da parte della @LegaSalvini?… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete che "E.T. l'extra-terrestre" stasera su Italia 1: 15 cose che (forse) non sapete del film di Spielberg Io Donna Verso le regionali – L’indiscrezione: Pronto il provvedimento, al voto con le liste bloccate

Il quotidiano digitale fa sapere che l’orientamento delle forze politiche presenti in Parlamento sarebbe quello di varare una norma per modificare le modalità di voto per le elezioni regionali. Il ...

I ristoratori: riapriamo con gli aiuti Palazzo Vecchio promette: spazi gratuiti nelle piazze

Oltre mille chiavi legate da lucchetti e una grande chiave di gomma a simboleggiare tutte le altre. Così ieri mattina, alcuni ristoratori toscani si sono presentati a Palazzo Vecchio per consegnare al ...

Il quotidiano digitale fa sapere che l’orientamento delle forze politiche presenti in Parlamento sarebbe quello di varare una norma per modificare le modalità di voto per le elezioni regionali. Il ...Oltre mille chiavi legate da lucchetti e una grande chiave di gomma a simboleggiare tutte le altre. Così ieri mattina, alcuni ristoratori toscani si sono presentati a Palazzo Vecchio per consegnare al ...