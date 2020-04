Sala “Comune Milano avra’ 400 mln di entrate in meno” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Il Comune di Milano aveva, prima di questa crisi, una posizione finanziaria solida”, “la pandemia ha cambiato le carte in tavola e avremo minori entrate per circa 400 milioni”. Lo dice il sindaco Beppe Sala nel consueto videomessaggio quotidiano. abr/mrv/red Sala “Comune Milano avra’ 400 mln di entrate in meno” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 aprile 2020) “Il Comune diaveva, prima di questa crisi, una posizione finanziaria solida”, “la pandemia ha cambiato le carte in tavola e avremo minoriper circa 400 milioni”. Lo dice il sindaco Beppenel consueto videomessaggio quotidiano. abr/mrv/red“Comuneavra’ 400 mln diin meno” su Il Corriere della Città.

