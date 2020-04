Richard Gere, diventa padre a 70 anni (Di giovedì 30 aprile 2020) In una famosa scena di Harry ti presento Sally, la protagonista femminile, pensando al suo “orologio biologico”, dice all’amico: «Per voi uomini è diverso, Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni», e l’altro replica: «Sì, ma non riusciva a tenerli in braccio». Siamo certo che invece Richard Gere, arrivato ormai vicino ai 71 anni (che compirà ad agosto) in splendida forma, non farà affatto fatica a tenere in braccio il bimbo che gli ha regalato la moglie spagnola Alejandra Silva pochi giorni fa e di cui, al, momento di andare in stampa, ignoriamo sesso e nome. Si tratta tra l’altro del secondo figlio nel giro di un anno, perché nel 2019 l’attore celebre per American Gigolo e Pretty Woman aveva già avuto da Alejandra un altro bambino, chiamato Alexander. Richard Gere, da sempre uno ... Leggi su aciclico Alejandra Silva - moglie Richard Gere/ Qual è il nome del terzogenito?

Richard Gere/ Ecco come si è innamorato di Alejandra Silva

