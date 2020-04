Pratigate | Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ospiti a Live – Non è la D’Urso

Leggi su trendit

(Di giovedì 30 aprile 2020)ed, protagoniste insieme aPrati dello scandalo che un anno fa ha scioccato l’Italia, domenica sera sarannodi– Non è la D’Urso. L’annuncio, dato da Dagospia, arriva poco dopo lo sfogo diPrati nei confronti di Verissimo, che sabato ha in programma di festeggiare l’anniversario dei fatti mandando in onda uno speciale sul “”. Sembra che, in un momento così difficile anche per il mondo dello spettacolo, in cui gli ascolti sono irrimediabilmente calati, Barbara D’Urso punti tutto su una “vecchia gloria” come la vicenda diPrati e Mark Caltagirone. Sarà azzeccata la scelta di Barbara di ritornare su una storia tanto criticata quanto amata dal pubblico come quella della Prati? E soprattutto di invitare in trasmissione ...