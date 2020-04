Corriere : Piero Angela: «L’isolamento? No, a farmi soffrire è stata la morte di un mio caro amico» - zazoomnews : Piero Angela Non ho sofferto il lockdown- 4 maggio? Resterò ancora in casa - #Piero #Angela #sofferto… - Tullia01 : RT @elvira_serra: Ha letto, fatto ginnastica, messo ordine tra pile di appunti, lavorato alle nuove puntate di SuperQuark e al suo primo di… - bnotizie : Coronavirus, Piero Angela: ho sofferto per la morte di un mio amico - - Massross : @LaStampa ' ...erano bombe dirette alle popolazioni civili. Erano bombardamenti terroristici fatti per fiaccare il… -

Piero Angela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Piero Angela