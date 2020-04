Omicidio Roberta Ragusa, Antonio Logli non confesserà mai dove sono i suoi resti (Di giovedì 30 aprile 2020) Roberta Ragusa nascosta in un tombino? No, francamente non ritengo si tratti di un”ipotesi verosimile. Dei poveri resti di Roberta non credo potremo mai avere notizie affidabili a meno che Antonio Logli non decida, finalmente, di confessare. Ipotesi che, a oggi, ritengo a dir poco improbabile. Condivido pienamente le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di Cassazione che ha confermato la condanna a 20 anni per Antonio Logli, ritenuto responsabile oltre ogni ragionevole dubbio di Omicidio e distruzione di cadavere ai danni della moglie. Ci sono voluti anni ma, alla fine, la vicenda è stata ricostruita in tutti i suoi passaggi cruciali, a dimostrazione che nel nostro ordinamento la vera prova regina è quella logica. Arriva così un”altra condanna definitiva in un caso di Omicidio senza corpo, segno che la possibilità di farla ... Leggi su aciclico (Di giovedì 30 aprile 2020)nascosta in un tombino? No, francamente non ritengo si tratti di un”ipotesi verosimile. Dei poveridinon credo potremo mai avere notizie affidabili a meno chenon decida, finalmente, di confessare. Ipotesi che, a oggi, ritengo a dir poco improbabile. Condivido pienamente le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di Cassazione che ha confermato la condanna a 20 anni per, ritenuto responsabile oltre ogni ragionevole dubbio die distruzione di cadavere ai danni della moglie. Civoluti anni ma, alla fine, la vicenda è stata ricostruita in tutti ipassaggi cruciali, a dimostrazione che nel nostro ordinamento la vera prova regina è quella logica. Arriva così un”altra condanna definitiva in un caso disenza corpo, segno che la possibilità di farla ...

AppiaPolis : New post (OMICIDIO DI ROBERTA RAGUSA: ANALISI CRITICA DELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CONDANNA DI ANTONIO LOGLI… - UgoBaroni : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Il marito Antonio Logli in prigione per l’omicidio di Roberta Ragusa: Ma il corpo do… - Val88s : In che senso sono passati 8 anni dall'omicidio di Roberta Ragusa? #chilhavisto - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Il marito Antonio Logli in prigione per l’omicidio di Roberta Ragusa: Ma il corpo do… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Il marito Antonio Logli in prigione per l’omicidio di Roberta Ragusa: Ma il corpo do… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Roberta Omicidio Roberta Ragusa, Antonio Logli non confesserà mai dove sono i suoi resti aciclicoMagazine roberta petrelluzzi foto di bacco

Orecchini di perle, foulard e cartellina in mano. Sono questi i tratti che contraddistinguono Roberta Petrelluzzi, storica ideatrice e conduttrice di Un giorno in pretura, programma di Rai 3 che da ol ...

Torna Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi: “L’Italia? Un Paese giustizialista”

Orecchini di perle, foulard e cartellina in mano. Sono questi i tratti che contraddistinguono Roberta Petrelluzzi, storica ideatrice e conduttrice di Un giorno in pretura, programma di Rai 3 che da ol ...

Orecchini di perle, foulard e cartellina in mano. Sono questi i tratti che contraddistinguono Roberta Petrelluzzi, storica ideatrice e conduttrice di Un giorno in pretura, programma di Rai 3 che da ol ...Orecchini di perle, foulard e cartellina in mano. Sono questi i tratti che contraddistinguono Roberta Petrelluzzi, storica ideatrice e conduttrice di Un giorno in pretura, programma di Rai 3 che da ol ...