Nuovo regolamento UE, Conftrasporto: “Bene decisione di uniformare le regole” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – uniformare i provvedimenti assunti dai diversi Paesi membri nell‘emergenza Covid-19, dalle patenti alle revisioni in scadenza, con un regolamento ad hoc, prorogando inoltre la validità dei documenti di 6 mesi. La proposta di un Nuovo regolamento Ue per l’autotrasporto piace al vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. “Bene così adesso però si prema sull’acceleratore: bisogna fare presto o le imprese del settore, già in affanno, si ridurranno drasticamente, travolte, oltre che dal Covid, anche dalla concorrenza straniera” commenta Uggè. Conftrasporto ha fatto sapere di aver accolto con soddisfazione la decisione di uniformare le regole, almeno per quanto riguarda le patenti di guida, i certificati professionali (i cosiddetti Cqc) e soprattutto le revisioni scadute nel corso ... Leggi su quifinanza Fiumicino - Mancino : ‘Approvati nuovo regolamento IMU e anticipazione di liquidità a tassi agevolati’

Sassuolo - 56 euro di multa a chi dà l’elemosina : giunta leghista approva il nuovo regolamento dei vigili

Al via il nuovo regolamento per partecipare al Pet Carpet Film Festival (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –i provvedimenti assunti dai diversi Paesi membri nell‘emergenza Covid-19, dalle patenti alle revisioni in scadenza, con unad hoc, prorogando inoltre la validità dei documenti di 6 mesi. La proposta di unUe per l’autotrasporto piace al vicepresidente di-Confcommercio Paolo Uggè. “Bene così adesso però si prema sull’acceleratore: bisogna fare presto o le imprese del settore, già in affanno, si ridurranno drasticamente, travolte, oltre che dal Covid, anche dalla concorrenza straniera” commenta Uggè.ha fatto sapere di aver accolto con soddisfazione ladile regole, almeno per quanto riguarda le patenti di guida, i certificati professionali (i cosiddetti Cqc) e soprattutto le revisioni scadute nel corso ...

CorriereCitta : Fiumicino, Mancino: ‘Approvati nuovo regolamento IMU e anticipazione di liquidità a tassi agevolati’… - ConfcommercioM : RT @Conftrasporto: ??#Autotrasporto, in vista nuovo Regolamento europeo per proroga revisioni e certificati scaduti in tempo #COVID19 . Bene… - tinas48 : Sassuolo, 56 euro di multa a chi dà l’elemosina: giunta leghista approva il nuovo regolamento dei vigili… - antonio15898231 : @LeleDip L'amministratore del mio condominio ci ha gia' avvertito che sta redigendo un nuovo regolamento per l'aper… - FrancoP09848309 : RT @Conftrasporto: ??#Autotrasporto, in vista nuovo Regolamento europeo per proroga revisioni e certificati scaduti in tempo #COVID19 . Bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo regolamento Nuovo regolamento UE, Conftrasporto: Bene decisione di uniformare le regole Il Messaggero Fiumicino, Mancino: ‘Approvati nuovo regolamento IMU e anticipazione di liquidità a tassi agevolati’

“Nella seduta svoltasi questa mattina in videoconferenza del Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento IMU alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, che ha ...

Castellammare - Lunedì riaprono i camposanti, ecco giorni e orari

Il cimitero comunale riaprirà a partire da lunedì 4 maggio. Come anticipato già ieri da StabiaChannel, è stata firmata oggi l'ordinanza sindacale che rende possibile andare a rivolgere un saluto o una ...

“Nella seduta svoltasi questa mattina in videoconferenza del Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento IMU alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, che ha ...Il cimitero comunale riaprirà a partire da lunedì 4 maggio. Come anticipato già ieri da StabiaChannel, è stata firmata oggi l'ordinanza sindacale che rende possibile andare a rivolgere un saluto o una ...