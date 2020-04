Meteorite sfiora la Terra | correlazione con le Pandemie

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Meteoriti, bolidi, asteroidi sono rocce che vagano nel cosmo, e che possono raggiungere l'atmosfera terrestre ed il suolo. Le meteoriti o meteoriti sono quelle stelle cadenti a cui si lasciava, e forse ancora qualcuno lo fa, un desiderio. Si tratta di frammenti di roccia che diventano incandescenti quando raggiungono l'atmosfera terrestre, per poi, in genere disintegrarsi. Ma alcuni frammenti possono toccare anche il suolo. Di piccoli frammenti di roccia ne giungono in atmosfera alcune migliaia al giorno. I bolidi sono di maggiori dimensioni, in genere oltre 1 metro di diametro, questi possono raggiungere il suolo e durante l'impatto con l'atmosfera determinano una scia luminosa visibile per centinaia di chilometri. Di questi si ha notizia quando la brillantezza che provocano in atmosfera, è osservata a. Fare differenza tra bolidi è meteoriti è ...