L’app per il tracciamento dei contagi «esclude in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri della tarda serata di ieri ha deliberato, tra le altre cose, anche in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. A questo scopo verrà istituita presso il ministero della Salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installeranno – su base volontaria – l’apposita applicazione per smartphone ormai pronta al lancio su Apple Store e Google Drive. La tutela della salute dei cittadini non prevederà in nessun caso la geo-localizzazione dei singoli utenti ma avrà il solo scopo di avvertirli dei contatti con soggetti contagiati. LEGGI ANCHE >>> Pronta al lancio l’app per tracciare il contagio in Italia: quel compromesso tra epidemia e privacy Stato e Garante per la privacy garantiscono i diritti dei cittadini Il Consiglio dei Ministri ha assicurato che ... Leggi su giornalettismo PagoPa e Sogei - cosa fanno le due aziende pubbliche per l’app di contact tracing

Dati dell'app di tracciamento per il Coronavirus cancellati entro il 31 dicembre

Apple e Google rilasciano le prime Api per l'app di contact tracing

