La Calabria Dà il Via Libera per Riapertura di Bar e Ristoranti, Pronta La Diffida dal Governo (Di giovedì 30 aprile 2020) Jole Santelli, presidente della regione Calabria, ha dato il via Libera alla Riapertura di bar e Ristoranti con servizio all’aperto, nonché all’attività sportiva, da oggi, 30 aprile, anticipando di fatto le disposizioni del Governo. La Santelli ha dichiarato: “Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo“. Il Governo ora potrebbe presentare una Diffida, perché le Regioni possono modificare le indicazioni dell’esecutivo, ma non possono contrastarle. Molti sindaci calabresi intanto prendono le distanze da quanto disposto dalla Santelli, come il primo cittadino di Reggio ... Leggi su youreduaction Coronavirus - Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria) : “Inviata lettera di diffida - lei sa cosa succede se non ritira l’ordinanza”

Feltri - ora è il turno della Calabria : ”Ndrangheta? Tranquilli non è mai andata via” [FOTO]

Feltri sulla Regione Calabria : "Arriva la Ndrangheta? E' già arrivata - mai andata via...." (Di giovedì 30 aprile 2020) Jole Santelli, presidente della regione, ha dato il viaalladi bar econ servizio all’aperto, nonché all’attività sportiva, da oggi, 30 aprile, anticipando di fatto le disposizioni del Governo. La Santelli ha dichiarato: “Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo“. Il Governo ora potrebbe presentare una, perché le Regioni possono modificare le indicazioni dell’esecutivo, ma non possono contrastarle. Molti sindaci calabresi intanto prendono le distanze da quanto disposto dalla Santelli, come il primo cittadino di Reggio ...

esilisola : RT @Zeus37182405: Se il Governo impugna l'ordinanza della Regione Calabria dinanzi al Tar, la Calabria può eccepire l'illegittimità costitu… - AvvenirediCal : Al via il rientro in Calabria, pronti oltre 4mila tamponi ?? Test in autostrada, stazioni e aeroporto; scopri come,… - SerLongo : RT @LameziaClick: Al via anche in Calabria la Fase 2. A Lamezia da oggi riaperti i cimiteri, le pinete e il lungomare - sardiniaSEA : @ChristianSolin3 regione #Sardegna per il #COVID?19 qualcuno si attrezza nei fatti e non a parole. Voleva essere la… - citynowit : “Al via la fase 2, la nota del deputato reggino sulla ripresa ” -