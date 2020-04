Jip on streaming: l’alleanza dei festival jazz cattura la rete (Di giovedì 30 aprile 2020) Le conseguenze tragiche del Covid-19 si riverberano su ogni ramo del settore spettacolo. Uno ad uno i grandi festival si arrendono alla pandemia e fanno slittare gli appuntamenti al 2021. Il settore jazz non fa eccezione, ma come molti sta cercando – attraverso un sistema combinato – di trasferire molti appuntamenti sulle piatteforme digitali. Jip on streaming è il primo festival nazionale di jazz sul web. A lanciarlo sono otto storiche organizzazioni: Umbria jazz, jazz Network/Crossroads, Pomigliano jazz, Veneto jazz, … Continua L'articolo Jip on streaming: l’alleanza dei festival jazz cattura la rete proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 aprile 2020) Le conseguenze tragiche del Covid-19 si riverberano su ogni ramo del settore spettacolo. Uno ad uno i grandisi arrendono alla pandemia e fanno slittare gli appuntamenti al 2021. Il settorenon fa eccezione, ma come molti sta cercando – attraverso un sistema combinato – di trasferire molti appuntamenti sulle piatteforme digitali. Jip onè il primonazionale disul web. A lanciarlo sono otto storiche organizzazioni: UmbriaNetwork/Crossroads, Pomigliano, Veneto, … Continua L'articolo Jip on: l’alleanza deilaproviene da il manifesto.

Karima in concerto per "Live at Home" il 3 maggio: dove seguire la diretta

Visioninmusica "Live at Home" si veste di raffinate corde vocali femminili per il suo nuovo appuntamento: domenica 3 maggio alle ore 18:30 in diretta streaming dalla sua casa piemontese, sarà Karima, ...

Fino al 9 maggio prosegue la rassegna Pomigliano Jazz on air, organizzata dal Pomigliano Jazz Festival, una delle eccellenze culturali della Campania, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del ...

Visioninmusica "Live at Home" si veste di raffinate corde vocali femminili per il suo nuovo appuntamento: domenica 3 maggio alle ore 18:30 in diretta streaming dalla sua casa piemontese, sarà Karima, ...Fino al 9 maggio prosegue la rassegna Pomigliano Jazz on air, organizzata dal Pomigliano Jazz Festival, una delle eccellenze culturali della Campania, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del ...