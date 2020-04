Il campionato francese assegna i titoli: PSG campione, OM e Rennes in Champions (Di giovedì 30 aprile 2020) La LFP, la lega che gestisce la Ligue 1, ha ufficialmente deciso di sospendere in anticipo la stagione, dopo la decisione del premier francese Edouard Philippe che aveva di fatto chiuso lo sport fino a settembre. E ha anche deciso di assegnare i titoli, in base alle classifiche congelate al momento dello stop. Lo scrive L’Equipe, secondo il quale i club avrebbero preso atto delle indicazioni governative. La decisione sarà votata dal Consiglio d’amministrazione e ratificata ufficialmente dall’Assemblea generale. Secondo le indiscrezioni dell’Equipe dunque il PSG vincerebbe il nono titolo della sua storia, e andrebbe in Champions con il Marsiglia e il Rennes. Lille, Nizza e Reims andrebbero in Europa League. Il Lione resterebbe fuori dalle coppe. Qualora il Cda della LFP votasse la proposta di cristallizzare la classifica, sarebbero Lens e Lorient a ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - in Germania risale il tasso di contagio. Il premier francese annuncia la fase due : «Il campionato di calcio non riprenderà». Negli Stati Uniti superato il milione di contagi

Coronavirus - in Germania risale il tasso di contagio. Il premier francese annuncia la fase due : «Il campionato di calcio non riprenderà»

Calcio - la Ligue 1 si ferma fino ad agosto! Campionato francese sospeso - si recupera in autunno? Scenari innovativi (Di giovedì 30 aprile 2020) La LFP, la lega che gestisce la Ligue 1, ha ufficialmente deciso di sospendere in anticipo la stagione, dopo la decisione del premierEdouard Philippe che aveva di fatto chiuso lo sport fino a settembre. E ha anche deciso dire i, in base alle classifiche congelate al momento dello stop. Lo scrive L’Equipe, secondo il quale i club avrebbero preso atto delle indicazioni governative. La decisione sarà votata dal Consiglio d’amministrazione e ratificata ufficialmente dall’Assemblea generale. Secondo le indiscrezioni dell’Equipe dunque il PSG vincerebbe il nono titolo della sua storia, e andrebbe incon il Marsiglia e il. Lille, Nizza e Reims andrebbero in Europa League. Il Lione resterebbe fuori dalle coppe. Qualora il Cda della LFP votasse la proposta di cristallizzare la classifica, sarebbero Lens e Lorient a ...

Eurosport_IT : LIGUE 1 FINITA! Il campionato francese non riprenderà più... ?? - TgLa7 : #coronavirus premier francese @EPhilippePM : ' il campionato di #calcio non riprenderà' - napolista : Il campionato francese assegna i titoli: PSG campione, OM e Rennes in Champions Con le classifiche congelate Lille… - squeeze9 : @VinceJfc Dal campionato francese non arrivano mai giocatori forti... Troppo poco allenante - F7derico : Mah secondo voi il governo francese è coglione che chiude il campionato senza consultare altri governi? È evidente… -