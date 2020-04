OfficialSSLazio : ??? @ciroimmobile: “Io voglio ripartire perché mi piace giocare a calcio ed andare al campo nel quotidiano, come il… - angelomangiante : #Gravina: 'Se dovessimo aspettare il vaccino salterebbe pure il campionato 2020/21. Con la chiusura il sistema cal… - SkySport : Serie A, #Spadafora: 'Il Governo fermerà il campionato senza accordo su protocollo' - ilPostSport : Il campionato di calcio francese è ufficialmente concluso: la Ligue 1 ha assegnato il titolo nazionale al Paris Sai… - tangoverotwit : L'Italia si è fermata. Tutti gli Enti hanno rimandato attività e scadenze a data da destinarsi dopo la fine dell'em… -

Ultime Notizie dalla rete : campionato calcio

Corriere dello Sport

Ma, al momento, il blocco dei campionati e il loro possibile riavvio con termine oltre il 30 giugno rendono ... NapoliSoccer.NET è stato scelto da Google News come testata giornalistica sportiva ..."Il piano B in caso di stop definitivo del calcio? Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con 'è finita' dico che, finchè sarò presidente della Fig ...