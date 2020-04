Il buio oltre il lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Alla fine della baldoria ancora non si capisce chi siano i “congiunti” che lunedì si possono andare a trovare o cosa siano gli assembramenti, nonostante i picchi aristotelici del discorso del premier, che in Parlamento, sostanzialmente, aggiunge poco a quel che aveva detto in tv. Quel che si capisce è che la fase 2, a tre giorni dal D-day, è nel limbo di una discussione trasformata in una sorta di referendum “sì /no”, che ha approfondito ogni possibile linea di frattura del fragile equilibrio nazionale.Opposizione contro Governo, perché sente che l’escalation dell’emergenza può essere il terreno della spallata, un pezzo di maggioranza (Renzi) che parla come se stesse quasi all’opposizione, sindaci contro governatori, Regioni amministrate dalla destra che procedono in autonomia, Sud ...