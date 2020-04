I comuni calabresi che dicono no all’ordinanza di Jole Santelli

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’ordinanza Regione Calabria sulla riapertura – a partire da questa mattina – di ristoranti, bar, pizzerie e agriturismo sta provocando molte reazioni non solo a livello nazionale, ma a anche locale. Sono, infatti, molti iche hanno annunciato di non aderire alle direttive annunciate e firmate mercoledì dalla presidente, confermando il loro allineamento con le decisioni prese dal governo con gli ultimi dpcm. Insomma, in molte città della Calabria, questa mattina non hanno ripreso le loro attività quei locali che, secondo quanto indicato dal documento, potevano offrire il servizio al tavolo all’esterno. LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte avverte la Calabria: «Iniziative autonome di allentamento dagli enti locali sono illegittime» Facendo una rapida verifica sui social, ci imbattiamo nelle nette ...