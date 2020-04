Guanti e mascherine gettate in strada, Fare Verde: ‘Come puoi pensare di restare sano in un ambiente malato?’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Con il titolo “Come puoi pensare di restare sano in un ambiente malato?”, l’associazione ambientalista Fare Verde lancia l’allarme sul malcostume in atto in questi giorni di emergenza “coronavirus”: l’abbandono incontrollato di mascherine protettive e Guanti di plastica, evidenziando sia l’aspetto sanitario che quello ambientale della questione. “Da ogni parte d’Italia i nostri volontari segnalano episodi del genere in tutta Italia – dichiara Francesco Greco, Presidente Nazionale di Fare Verde – addirittura mascherine sono state rinvenute in mare, ripercorrendo il triste fenomeno, già verificato con “Il Mare d’Inverno”, della plastica trasportata dalle città in mare aperto.” Fare Verde invita i cittadini a non gettare a terra le protezioni personali e a conferire ... Leggi su ilcorrieredellacitta Come smaltire mascherine e guanti. Al via campagna "non gettarli a terra"

